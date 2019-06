Incidente a Vasto: feriti in modo grave due giovani di San Salvo

Grave incidente questa mattina, intorno alle ore 11.30, nei pressi del parcheggio di via Dei Conti Ricci e via Istonia a Vasto nel quale sono rimasti feriti due giovani sansalvesi. Lo scontro è avvenuto tra una moto e una Fiat Punto. I due ragazzi di San Salvo, a bordo della moto, sono rimasti feriti in maniera seria. Il conducente D.C.F., 18 anni, è stato trasferito a Chieti in ambulanza mentre il passeggero, D.F.S. 20 anni, è stato trasportato in elisoccorso all'Ospedale Santo Spirito di Pescara. Non ha riportato nessuna conseguenza il conducente dell’auto. Sulla dinamica del sinistro indagano le forze dell'ordine.