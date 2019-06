Il 4 agosto a San Salvo Marina l'RDS Fun Race, la corsa più pazza dell'estate

Il 4 agosto, nell'ambito della manifestazione RDS Play on Tour Summer, si terrà sul lungomare di San Salvo Marina RDS Fun Race, la corsa più pazza e divertente che finora si è svolta solo nelle grandi città come Bari, Milano, Fiorenze e Napoli. Sarà un percorso non competitivo di 5 km direttamente sulla sabbia e con un percorso ricco di ostacoli, dei crazy point con strutture gonfiabili, punti colore, bolle di sapone e altre sorprese. L'appuntamento è alle ore 17 sulla spiaggia libera antistante piazzale Cristooro Colombo, dove verrà allestito il villaggio di RDS.

Bisogna iscriversi su rdsfunrace.it oppure presso il punto RDS Fun Race aperto da giovedì 1 agosto.