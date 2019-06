Spiaggia per disabili a San Salvo Marina, attiva dal 15 giugno

Sarà attivo dal 15 giugno il servizio "San Salvo, mare senza barriere", l’assistenza che il Comune garantisce alle persone con disabilità con l'allestimento di uno spazio ombreggiato, appositamente creato per il ristoro e la permanenza, una zona gazebo per l’accoglienza e l’opportunità di socializzare insieme, per un’effettiva inclusione sociale. Lo spazio individuato è l'area 19, vicino al Lido Controvento, accessibile tutti i giorni dalle 9 alle 12 in maniera gratuita. Si arriva attraverso una passerella che dal marciapiede consente di poter accedere in acqua con l’utilizzo delle sedie job messe a disposizione dell’utenza.

"Si tratta di un servizio di inclusione sociale che permette a tutti di usufruire della spiaggia di San Salvo", afferma il sindaco Tiziana Magnacca, "Un ulteriore impegno realizzato dal Comune: anche fare il bagno è un diritto fondamentale all’uguaglianza, per quanto sancito dalla Costituzione". "La spiaggia senza barriere è stata attivata da un paio di anni e ha raccolto positivi consensi di coloro che hanno all’interno dei nuclei familiari delle situazioni di disabilità, che per difficoltà motorie, non consentiva ai loro cari di usufruire del mare", aggiunge l'assessore alle politiche sociali Oliviero Faienza.