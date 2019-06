Cinghiali a spasso anche a San Salvo Marina

La foto scattata da una nostra lettrice nel giardino del complesso Icea a San Salvo Marina ritrae un ungulato brucare praticamente sotto casa e a pochi metri da locali commerciali. Sono in molti in questi giorni a dover constatare un aumento oltre misura della presenza di questi animali selvatici in zone sostanzialmente urbane. Nei giorni scorsi alla nostra redazione sono anche giunte diverse segnalazioni circa incidenti stradali provocati dall’ improvviso attraversamento della carreggiata da parte di interi branchi di cinghiali. È ormai nota la nascita persino di un comitato di cittadini nella vicina Vasto per sollecitare misure capaci di affrontare questo problema.