Montalfano: il 28 luglio torna la festa delle "Commare e dei Compari"

L’associazione culturale “Montalfano Terranostra" è lieta di presentarvi la 3° ediziona della festa delle “COMMARE e dei COMPARI” che si svolgerà Domenica 28 Luglio in piazza Giovanni Paolo II° a Montalfano di Cupello.

La serata sarà allietata dall’orchestra spettacolo “ Vittorio il Fenomeno” un talento dell’oganetto abruzzese “la dubbotte” nella stessa serata sul palco salirà il comico abruzzese Giuseppe Di Cesare in arte “Stellina” due grandi personaggi , due pesi massimi della nostra cara amata terra d’Abruzzo.

Durante la serata si potranno gustare i famosi e golosi arrosticini di pecora, un vanto per la nostra regione.

Vi spettiamo numerosi per trascorrere ore indimenticabili in serenità, allegria, in comparanza condividendo tutto il buono che c’è in ognuno di noi, tuffandoci in una comicità unica tutta a(B)bruzzese.