San Salvo Marina abbandonata a se stessa, il Pd: “L’amministrazione intervenga subito” FOTO

L’amministrazione comunale decide di investire poche risorse finanziare per gli eventi estivi destinandole – a loro dire - alle necessità della città e presenta però ai residenti e ai turisti/ospiti una spiaggia sporca, aree verdi all'abbandono e un lungomare che parla da solo.

Invitiamo pertanto l’Amministrazione comunale di centrodestra a provvedere quanto prima alla pulizia dell’arenile e a sistemare e a rendere decorose le aree verdi, le aree parcheggio e il lungomare!

Riteniamo che programmare e pianificare la “sistemazione” della Marina di San Salvo prima dell’inizio della stagione estiva non sia poi così complicato da fare!

Gli stabilimenti balneari e le attività commerciali sono pronte ad accogliere i turisti. E' bene che l'amministrazione si muova per fare altrettanto. E' intollerabile il degrado e il pessimo stato manutentivo della Marina di San Salvo.

Pulizia … No!

Decoro … No!

Manutenzione … No!

Eventi estivi … No!

Diminuzione delle tasse … No!

Opere pubbliche … No!

Attenzione ai bambini … No !

Se gli eventi estivi attrattivi e di qualità non sono prioritari per l'amministrazione comunale, se la pulizia, il decoro e la manutenzione non lo sono altrettanto e l'attenzione ai bambini e alle famiglie in difficoltà anche, ci chiediamo a questo punto quali siano le loro priorità!

È ora che l’amministrazione comunale di centrodestra metta San Salvo e i cittadini al primo posto!