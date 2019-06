Sulla manutenzione il Pd incalza, “La maggioranza pensi al decoro e alla pulizia della città”

Ringraziamo la maggioranza per l’invito a partecipare agli eventi estivi ma non serve. Anche quest’anno, come i precedenti anni, parteciperemo, seppur le iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale non apporteranno nulla per lo sviluppo, la crescita e la promozione di San Salvo.

Dal canto nostro invitiamo invece la maggioranza a voler più bene alla nostra città e a renderla quanto prima dignitosa e decorosa. Inaccettabile lo stato in cui versa: sporca, non curata, nel degrado e nell’incuria più assoluta.

Se dunque di costruttivo vogliamo parlare, da parte della maggioranza in merito vediamo il nulla.

Noi alla nostra città vogliamo bene. Vorremmo poter dire lo stesso della maggioranza.

Invitiamo pertanto l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis a provvedere quanto prima alla pulizia e alla manutenzione di San Salvo Marina.

Invitiamo inoltre l'amministrazione comunale a stanziare quanto prima fondi per il decoro e la manutenzione della città. San Salvo non può attendere fondi provenienti da ribassi d'asta per ricevere la giusta e meritata manutenzione che serve.

Pulizia e decoro! Subito!

Basta con questa politica dell'abbandono e della superficialità!