Castaldo pronto alla riconferma, appoggiato dall’ amministrazione Magnacca

Il presidente uscente dell’U.S. San Salvo, Antonio Castaldo, con l’appoggio dell’amministrazione comunale si prepara alla riconferma anche per la prossima stagione calcistica. Dopo il rilancio del settore giovanile con l’accordo di collaborazione siglato con gli Aquilotti San Salvo, l’U.S. getta le basi per la prossima stagione. In seguito a una riunione dei vertici della società biancazzurra (non mancherà qualche ingresso societario) è quasi delineato anche l’intero staff tecnico della società compresiil direttore tecnico e gli allenatori della prima squadra e della juniores.

La società nei prossimi giorni ufficializzerà l’intero organigrammae rinnova l’invito agli imprenditori della città di sostenere l’U.S. San Salvo per rilanciare la squadra nelle categorie che merita e consentire ai ragazzi sansalvesi e del territorio di calcare campi importanti.