L'estate è arrivata Un piccolo viaggio da Vasto a Casalbordino Pubblicato il: 13/06/2019, 20:58 | di Lorenzo Pellicciotta | Categoria: Attualità

L'estate è arrivata, non solo per le nostre ben note spiagge, ma anche per degli anfratti "segreti" sulla costa da Vasto a Casalbordino. Luoghi conosciuti sicuramente da chi ha una particolare passione per il mare, ma che molti di noi, abitanti del litorale da San Salvo a Vasto, potrebbero ignorare. Questi posti sembrano appartenere ad isole o a coste situate altrove, invece stanno a pochi chilometri dalle nostre spiagge.

