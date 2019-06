Alle Province 900mila euro per la sicurezza stradale e l'abusivismo edilizio

Un contributo di 500 mila euro per l’anno 2019 per le 4 province abruzzesi per lo sfalcio delle erbe , ed un contributo di 400 mila euro, sempre per l’anno in corso, da assegnare alle Ater per l’abusivismo edilizio. La Prima Commissione "Bilancio" e la Seconda Commissione "Territorio" nella seduta congiunta del pomeriggio di oggi hanno espresso parere favorevole ai due emendamenti. Il primo che riguarda gli interventi di manutenzione e pulizia delle banchine delle strade provinciali. Ed il secondo, sullo spinoso problema delle abitazioni occupate illegalmente. “Due provvedimenti concreti e responsabili – dichiarano i rappresentanti della maggioranza in Consiglio regionale – per garantire e migliorare la sicurezza stradale nella nostra regione , e al fine di continuare a contrastare il fenomeno delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia pubblica residenziale”. Le firme dei due provvedimenti: per la Commissione “Territorio” Manuele Marcovecchio e per la Commissione Bilancio, Vincenzo D’Incecco; i capigruppo in Consiglio regionale, Guerino Testa (Fratelli d’Italia), Pietro Quaresimale (Lega), Umberto D’annuntiis(Forza Italia), Marianna Scoccia(Udc).