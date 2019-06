Street art, i ragazzi di Officina Educativa riqualificano l'anfiteatro della villa comunale FOTO

I ragazzi di San Salvo diventano protagonisti del progetto di riqualificazione urbana con il laboratorio di Street Art condotto dallo street artist Marco Di Prisco e realizzato da Civico Zero di Pierluigi Ortolano e Davide Pitetti. Un laboratorio che rientra nell'ambito di Officina Educativa, promosso dall’Orchestra giovanile Musica in crescendo e realizzato in partenariato con il Comune di San Salvo, l'Istituto Comprensivo 1, Akon Service sas, Civico Zero, Dafne Onlus, Piccolo Teatro Orazio Costa, Cespi- Centro Studi Politiche Internazionali. I ragazzi, impegnati da qualche giorno, hanno iniziato a colorare le scale dell'anfiteatro di piazza dei Donatori di sangue all'interno della villa comunale. L'opera è stat completata riconsegnando alla città un nuovo angolo più bello e colorato.

Lo scopo di Officina Educativa, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (www.conibambini.org), è offrire un’opportunità alternativa di vivere l’ambiente scuola e urbano in maniera attiva e costruttiva. Prevede un approccio integrato di azioni rivolte agli adolescenti e alle figure educative che vivono a stretto contatto con loro (genitori, insegnanti, educatori) ed investe sul rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati e sull’attivazione di nuovi servizi grazie alle realtà istituzionali e associative che operano nella città di San Salvo.