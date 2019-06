Melissa Nozzi miglior calciatrice del Bologna, i riconoscimenti del sindaco Magnacca

Questa mattina nella sala consiliare del Comune di San Salvo, il sindaco Tiziana Magnacca ha consegnato un riconoscimento a Melissa Nozzi, giovane calciatrice sansalvese ma originaria di Castiglione Messer Marino, che si è distinta come “Miglior calciatrice del Bologna per l’anno 2018/2019”. “Melissa è un esempio per tutti noi”, ha detto il sindaco, “segno che la tenacia e la determinazione portano a grandi risultati. In un momento in cui il calcio femminile ci sta regalando grandi soddisfazioni con la calciatrice di Castelguidone, Daniela Sabatino, auguriamo anche a Melissa un giorno di poter indossare la maglia azzurra”. Insieme al sindaco, a consegnare la targa l’assessore allo sport Tonino Marcello.