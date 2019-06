Dalla discarica di San Salvo a San Giuliano Milanese, Balenciaga conosce l’onorevole Brambilla

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

È stata raccolta in un canalone assieme ai suoi fratellini in stato di ipotermia lo scorso Gennaio,dai volontari di Amici di Poldo San Salvo, la nostra Balenciaga, l unica ancora in cerca di adozione nel "rifugio, pensione" di San Giuliano Milanese a Progetto Aquila, dove ha avuto il piacere di conoscere e ricevere qualche carezza dall Onorevole Brambilla che, assieme al suo staff e la rappresentanza del Lidl Italia, regalerà cibo alle associazioni di volontariato impegnate nella tutela degli animali più sfortunati. Una meravihliosa iniziativa!