Raffaella Milandri affascina il pubblico di San Salvo con i racconti dei suoi viaggi

Alla sala Leone Balduzzi della Casa della Cultura Porta della Terra di San Salvo sabato 15 giugno è stato presentato “Liberi di non comprare”, il libro di Raffalla Milandri, viaggiatrice solitaria, attivista per i diritti umani, fotografa nonché socia del Lions club Ascoli Host.

Una iniziativa voluta dal Premio Letterario “Raffaele Artese” –Città di San Salvo, nell’ambito delle manifestazioni che fanno da contorno alla cerimonia di premiazione dei vincitori della VII edizione che si terrà il prossimo 22 agosto.

Il mondo, visto con gli occhi di un senzatetto, il consumismo che schiaccia l'individualità di ciascuno di noi in un meccanismo che pian piano ci annulla, la consapevolezza di dover lottare per riacquistare la libertà di essere consumatori consapevoli. Virginio Di Pierro e Silvia Daniele hanno accolto con grande partecipazione la scrittrice e fotografa che ormai da più di 10 anni si occupa di diritti umani e,insieme, hanno ripercorso, attraverso i suoi libri, tutte le tappe dei viaggi che Raffaella Milandri ha compiuto, in solitaria, visitando i popoli e le tribù più sperdute del mondo.

Il pubblico presente, entusiasta, ha partecipato attivamente facendo tantissime domande all'autrice.

Erano presenti l’assessore alla cultura, Maria Travaglini, il presidente del Premio san Salvo, Antonio Cocozzella, il presidente del Lions Club San Salvo, Claudio De Nicolis, gli amici dell’associazione “Lory a Colori”, molti componenti della giuria popolare e amici Lions anche della vicina Vasto.

La serata si e' trasformata in un incontro vivace e stimolante per tutti e si è conclusa nella consapevolezza dell'importanza del rispetto dei diritti dei più piccoli del mondo.

Ancora grazie a Raffaella Milandri, una nuova amica del Premio letterario.

Comitato Stampa Premio Letterario “Raffaele Artese” -Città di San Salvo