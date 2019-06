Esplorazione del territorio, concluso a San Salvo il Cammino dell’Adriatico

Si è concluso ieri pomeriggio, domenica 16 giugno, nel Biotopo costiero di San Salvo il Cammino dell'Adriatico dell'associazione Paliurus. Cammino sperimentale partito lo scorso 10 giugno dalla Torre Carlo V di Martinsicuro che mira a valorizzare il patrimonio storico e culturale dei centri della costa adriatica abruzzese in chiave turistica, attraverso un percorso lento di esplorazione del territorio, alla scoperta dei suoi tratti identitari e peculiari.

Il percorso ciclopedonale va da Martinsicuro a San Salvo, lungo il tracciato abruzzese dei pellegrini che si recavano in Terra Santa percorrendo a piedi la penisola italiana da Venezia a Brindisi.

Ad accogliere i pellegrini, in rappresentanza del sindaco Tiziana Magnacca, l'assessore al Turismo Tonino Marcello.