Calendario scolastico 2019/2020: inizio della scuola, vacanze e ponti

Sono appena iniziate le cacanze estive ma la giunta regionale ha già stabilito quando gli studenti abruzzesi torneranno a scuola. Il primo giorno sarà uguale per tutti e sarà lunedì 16 settembre, mentre l’ultimo giorno dell'anno scolastico 2019/2020 sarà l'8 giugno 2020 per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, e il 30 giugno per la scuola dell'infanzia.

Le festività obbligatorie sono le consuete: 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono, 27 e 28 aprile a San Salvo.

La sospensione delle attività didattiche è prevista il 2 novembre, 24,27,28,30 e 31 dicembre 2019; 2, 3, 4 gennaio, 25 febbraio; 9, 19, 11 e 14 aprile, 2 maggio 2020.