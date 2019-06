San Salvo: per l’Arta le acque di balneazione sono eccellenti

Acque di balneazione eccellenti a San Salvo. Lo attestano i rapporti sui prelievi effettuati in tre punti, nelle acque antistanti il lungomare a San Salvo Marina, dall’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente (Arta) lo scorso 12 giugno.

“Sono risultati che ci confortano – commenta il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca – a dimostrazione delle buone pratiche ambientali attivate e del buon funzionamento degli impianti di depurazione. La qualità delle acque è la migliore promozione per San Salvo, la migliore garanzia per quanti scelgono questo tratto di costa per immergersi nel mare Adriatico”.

Prelievi effettuati con regolarità dalla Regione Abruzzo quale protezione della salute umana attraverso il monitoraggio delle acque destinate alla balneazione e all’attuazione di azioni indirizzate alla riduzione delle possibili cause di inquinamento.