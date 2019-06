Manuele Marcovecchio, "Soddisfazione per approvazione legge sull'equo compenso"

Esprimo soddisfazione per l'approvazione della Legge sull'equo compenso, in modo che sia riconosciuto e tutelato il lavoro dei professionisti, che hanno il diritto di essere retribuiti equamente, appunto, per la proprie competenze. La soddisfazione è doppia per l'approvazione della L.R. 23/2019 con la quale finanziamo:

per complessivi 500mila euro le Province per effettuare lo sfalcio erba delle strade;

per 300mila euro il Genio Civile per assicurare interventi di primo soccorso a seguito di calamità naturali;

per 400mila euro le ATER per contrastare il fenomeno delle occupazioni illegittime/abusive. Questa Legge è stata istruita e licenziata dalla 2ª commissione da me presieduta. Ringrazio tutti i colleghi per l'egregio lavoro svolto. Il cambiamento continua.