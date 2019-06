Viabilità, via Vespucci a San Salvo marina diventa a senso unico e tornano i parcheggi

Via Vespucci diventa a senso unico. La nuova viabilità dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1 luglio ma la decisione dovrà passare al vaglio della maggioranza che si confronterà sulla possibilità di istituire i parcheggi su un lato del tratto di strada e consentire così il transito veicolare solo dall'incrocio con via Magellano fino al lungomare Enrico Berlinguer. Il tratto di via Vespucci fino alla statale 16 rimarrà invece a doppio senso di marcia.

Una decisione che non andrebbe a modificare lo stato di fatto di via Vespucci, una delle principali arterie di San Salvo marina e oggetto di diverse polemiche in passato: nonostante il divieto di sosta in vigore ormai da più di un anno residenti e turisti continuano imperterriti a parcheggiare fino rendere in alcune ore della giornata sostanzialmente “imbottigliata” la strada in questione. Situazione che va avanti dai lavori di riqualificazione che ampliarono i marciapiedi ed eliminarono i parcheggi mantenendo però il doppio senso di marcia.

Sono state più di mille le multe elevate finora dalla Polizia municipale che a quanto pare non hanno cambiato le abitudini degli automobilisti. La richiesta è stata avanzata da alcuni commercianti della zona agli assessori Giancarlo Lippis, Tonino Marcello e Fabio Raspa. Il senso unico perdurerà per tutto l'anno.