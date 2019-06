Montenero: positivi i dati della raccolta differenziata, Contucci “Mai abbassare la guardia”

Conservano un andamento sostanzialmente positivo i dati della raccolta differenziata a Montenero di Bisaccia. I mesi di aprile e maggio - dichiarano l'assessore all'Ambiente Simona Contucci e il sindaco Nicola Travaglini - hanno fatto registrare rispettivamente il 62,66% e il 69,52%, confermando il trend positivo dei primi mesi del 2019.

Le percentuali crescenti degli anni precedenti e la tendenza positiva di quest'anno non ci inducono però ad abbassare la guardia; c'è bisogno di differenziare sempre di più e sempre meglio. Abbiamo già dato prova ai monteneresi che conferire i rifiuti in maniera consapevole equivale anche ad un abbassamento della Tari, così come avete potuto constatare tutti in queste ultime settimane con l’ulteriore riduzione del 10% per le utenze domestiche (un’altra riduzione del 10% era stata definita due anni fa) e del 20% per le attività commerciali.

Siamo consapevoli che i mesi estivi, così come accade in tutte le località, faranno segnare un calo fisiologico della differenziata, ma cercheremo comunque di limitare questa diminuzione della percentuale mettendo in atto controlli più efficaci, soprattutto alla Marina di Montenero di Bisaccia - Costa Verde, dove spesso si verificano abbandoni occasionali di rifiuti non differenziati da parte di turisti di passaggio, o di cittadini provenienti da altre località limitrofe.

Differenziare è un atto di civiltà e di rispetto per l’ambiente, ma realizzare la propria raccolta dei rifiuti in maniera corretta ed ordinata si traduce anche in un maggiore decoro per il nostro territorio, a vantaggio di tutta la comunità. Grazie a tutti per la collaborazione!