San Salvo, via Francesco Cilea in totale stato di abbandono FOTO

Vegetazione incolta in via Francesco Cilea a San Salvo sulla strada verso Ributtini, dove il suolo pubblico e comunale ormai è lasciato in totale stato di abbandono. E' arrivata in redazione la segnalazione di un cittadino che lamenta la situazione di degrado e chiede di intervenire: "L'erba supera le macchine e il parchetto giochi sta diventando una piccola foresta. Chi dobbiamo sollecitare perché vengano a pulire?"