Giornata Mondiale del Rifugiato: il 28 giugno la Fiaccolata del silenzio con la parrocchia di San Nicola

La Caritas “Gerico” della Parrocchia di San Nicola per celebrare la giornata Mondiale del Rifugiato quest’anno sceglie il silenzio.

Un silenzio doveroso dinanzi alla morte, alla violenza e allo sfruttamento che purtroppo spesso incontrano gli uomini, le donne e i bambini che lasciano casa e affetti nella speranza di una vita migliore.

Il Papa nel messaggio pubblicato il 27 maggio per la Giornata mondiale del migrante ha “gridato” con coraggio che - nella logica del Vangelo gli ultimi vengono prima, e noi dobbiamo metterci al loro servizio… il vero motto del cristiano è “prima gli ultimi” - e la Caritas Gerico, insieme all’Azione Cattolica della Parrocchia di San Nicola vuole ripartire dalla capacità di fare silenzio in un momento storico dove le parole rischiano di essere sempre più violente, discriminanti e “feroci”. Ripartiamo tutti dal silenzio per ribellarci alla cultura dello scarto, dell’indifferenza , degli esclusivismi e per RESTARE UMANI.

Insieme alla Fiaccolata del Silenzio, anche quest’anno sarà riproposta una partita di “CALCIO SOLIDALE - Quando lo sport è integrazione” la cui data è ancora da definirsi con le tante associazioni che fanno parte dell’organizzazione.