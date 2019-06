Ai nastri di partenza per la XV edizione del trofeo podistico "Città di San Salvo Memorial Dino Potalivo"

E' stata presentata ieri la XV edizione del trofeo podistico "Città di San Salvo Memorial Dino Potalivo", organizzato dall'Asd Podistica San Salvo con il patrocinio del Comune e di Metamer, azienda di vendita gas e luce che conferma la sua vicinanza a momenti di sana aggregazione , sport e socialità del territorio. Nell'occasione è stata presentata anche la IX edizione della "Corrinsieme", una 'corsa nella corsa', non competitiva, dedicata a ragazzi diversamente abili, il cui motto di quest'anno è "Nello sport essere differenti è normale".

L'appuntamento è sabato 22 giugno a San Salvo con partenza alle ore 17,15 di fronte alla villa comunale.

"E' un momento di richiamo e di aggregazione per la città che è diventato un appuntamento fisso", afferma il sindaco Tiziana Magnacca, "Siamo orgogliosi di farci conoscere come città dello sport di accoglienza turistica. Una manifestazione che definirei una grande festa per San Salvo".

"Quando una manifestazione raggiunge questi numeri e si afferma con continuità nel tempo bisogna darle risalto", afferma Tonino Marcello, assessore allo sport, "tengo molto alla Corrinsieme, riservata ai ragazzi con sindrome di Down che effettuano il percorso con un accompagnatore e che grazie all'Arda è giunta alla nona edzione".

"Siamo convinti che una società che sviluppa la propria attività economica su un territorio, abbia la responsabilità di contribuire alla sua crescita", ha dichiarato Nicola Fabrizio, amministratore delegato di Metamer, main sponsor dell'evento, "Del resto viviamo in tempi in cui le persone vogliono sapere sempre più, non solo di cosa si occupa un'azienda,ma anche come opera. Qual'è il suo atteggiamento etico e di impatto sulla società, il suo contributo alla creazione di valore per tutti. Il memorial Dino Potalivo e Corrinsieme sono un esempio di quanto Metamer sia parte integrante del territorio e del contesto sociale nel quale opera".

Il presidente della Podistica San Salvo, Michele Colamarino, è fiducioso per la riuscita della manifestazione a cui parteciperà anche un atleta del Kenya, oltre ai vincitori delle passate edizioni.

Alla presentazione, moderata dall'avvocato Pasqualino Onofrillo, era presente anche Egidio Scardapane, presidente dell'Arda San Salvo, "Sono poche le città che accolgono manifestazioni per diversamente abili e San Salvo è una di queste". Gianpaolo Colameo ha invece illustrato il percorso della gara che consisterà in un circuito di poco più di 3 km da ripetere tre volte per un totale di circa 10 km complessivi.