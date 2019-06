“Dove i rondoni vanno a dormire” di Franco Sacchetti, incontro con l'autore e birdwatching

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Stasera a San Salvo alle 18.30 un importante appuntamento al Molière bistrot letterario di via Duca degli Abruzzi 37b con Franco Sacchetti, autore della graphic novel Dove i rondoni vanno a dormire, Round Robine editrice, che sarà presentato e intervistato dallo scrittore e attivista ambientale Stefano Taglioli.

Il salvataggio in strada di un piccolo rondone caduto dal nido cambia l'estate di Zoe. È l'inizio di un viaggio alla scoperta della storia naturale di questi straordinari uccelli, capaci di volare per oltre due anni senza mai fermarsi, e del loro sempre più "difficile" rapporto con l'uomo. Dove i rondoni vanno a dormire è il racconto a fumetti di questi nostri straordinari concittadini con le ali, messaggeri di primavera, e di tutti quelli che si impegnano attivamente perché le nostre case e i nostri monumenti possano accoglierne ancora i nidi. In collaborazione con il Festival dei Rondoni, l'Associazione Monumenti Vivi, e l'ASOER Associazione Ornitologi dell'Emilia Romagna.

Franco Sacchetti, scrittore e autore di fumetti, ama raccontare storie che riguardano l’ecologia e la sostenibilità, portandole anche nelle scuole. Racconta che è arrivato ad interessarsi ai rondoni partendo dall’osservazione di un uccellino molto diverso, il fratino, che nidifica nella sabbia, durante la stagione balneare. Sia il fratino che il rondone sono specie “bandiera”, la cui tutela si estende anche ad altre specie animali che ne condividono l’habitat, come per esempio, nel caso del fratino, le tartarughe caretta caretta.



Opere dell'autore:

il romanzo illustrato La Marcia dei Frigoriferi verso il Polo Nord, Libreria Editrice Fiorentina, sul tema del riscaldamento globale.

Fratini d'Italia. Cronache di resistenza dalle nostre spiagge, Terra Nuova edizioni

All you seed is love. Tutto ciò che semini è amore , Libreria Editrice Fiorentina

Poichè è previsto il birdwatching, cioè l'osservazione degli uccelli, con ascolto e riconoscimento dei canti, si prega di essere puntuali.