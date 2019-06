Al via il progetto di mappatura della plastica nell’Adriatico

Vede il coinvolgimento di 40 pescherecci dell'Associazione Armatori di Pescara, che saranno utilizzati come dei laboratori mobili visto che intercettano tanti materiali abbandonati in mare che verranno raccolti in due contenitori sulle barche, il progetto pilota 'Ud'A per le plastiche in mare: raccolta, ricerca, riciclo', basato su un protocollo d'intesa tra l'ateneo 'D'Annunzio' - che ha un ruolo centrale avendo deliberato e finanziato l'iniziativa - la Regione Abruzzo, il Comune di Pescara, la Capitaneria di Porto di Pescara, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale, Ambiente Spa, il Corepla, il Marina di Pescara e Fater Smart. Lo studio pilota ha come obiettivo immediato la mappatura della plastica presente nell'Adriatico centrale e settentrionale: l'idea di fondo è creare un modello integrato e replicabile, che metta insieme la ricerca, sviluppo e formazione-divulgazione, per affrontare in maniera esaustiva la problematica dei rifiuti marini, soprattutto la plastica.