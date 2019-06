Primo obbiettivo raggiunto per la nuova Us San Salvo

Questa mattina, in piazza San Vitale presso la "Caffetteria del Quadrilatero", si è tenuta una conferenza stampa nella quale Osvaldo Menna, promotore di nuova dirigenza per la Us San Salvo nella stagione sportiva 2019/20, ha fatto il punto della situazione attuale:

<< Questa conferenza è per informare tutti i tifosi e la cittadinanza che il primo obbiettivo è stato raggiunto, infatti, attualmente sono 65 i soci che hanno aderito, di cui 44 "Emeriti" ( quota da duemila € ); è stato gia individuato un direttivo composto da 12 membri ma comunque ancora aperto a possibili variazioni considerando l' arrivo di altri contributori che potrebbero avere il desiderio di entrare nell' organigramma societario. L' obbiettivo primario è quello di poter organizzare la Us come una vera e propria azienda per poter puntare a riportare nell' arco di 6 anni il San Salvo in serie D. Purtroppo negli anni si sono accumulati debiti nei confronti dell' erario per un importo che supera i 600.000 euro; Ci sono due possibilità che da tempo vengono "ventilate": la prima è far fallire e ripartire da "Zero", la seconda è creare una "società satellite" che sostituisca successivamente la vecchia matricola Fgci N° 4700. L' idea di questo gruppo è, invece, quella di chiedere un concordato all' agenzia delle entrate, usufruendo della rottamazione delle cartelle, a saldo e stralcio della situazione debitoria. Farò pervenire lunedi' al Sindaco Tiziana Magnacca e all' assessore allo sport Tonino Marcello la costituzione della nuova società e quindi non resterà che attendere il 30 giugno, giorno del naturale decadimento della gestione passata per poter definitivamente insediare il nuovo gruppo dirigenziale.>>