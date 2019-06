Omicidio alla residenza per anziani 'San Pio' di Vasto, uccisa donna di 87 anni

Omicidio nella notte nella Residenza per anziani San Pio a Vasto. Una donna di 86 anni, Michela Marchesani, è morta, colpita da un vicino di stanza di 72 anni, sembra con problemi psichiatrici, con il trapezio del letto alza malati. Ad avvertire le forze dell'ordine il personale in servizio: la violenta scena sarebbe stata ripresa dal sistema di videosorveglianza attivo 24 ore su 24 in ogni stanza della struttura. I rilievi scientifici sono stati eseguiti dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile coordinati dal tenente Luca D'Ambrosio. Il presunto assassino e' stato sedato; al momento non e' stato predisposto alcun provvedimento dall'autorita' giudiziaria.