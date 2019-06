La Lega San Salvo replica ad Angelo Pollutri

Caro Angelo Pollutri, dato che hai chiamato in causa la parte della Lega buona locale, ci sempra giusto dire il nostro pensiero: 1) la squadra della Lega locale ha apprezzato l'ingresso di Tiziana Magnacca, sia perché ritenuta persona limpida e trasparente senza scheletri nell'armadio, oltre alle sue grandi capacità di amministratore. 2) sul caso civeta ritengo che dovresti dire tutto, quando il consorzio era gestito dai comuni aveva dei problemi economici non dovuti al CDA ma perché alcuni comuni ritardavano o addirittura non pagavano il dovuto per il conferimento dei rifiuti . 3) il commisario è stato voluto dal centrosinistra a cuo tu appartieni. 4) l'autorizzazione per prendere i rifiuti di altre regioni pet fare SOLDI e stata fatta e firmata dal governo di centrosinistra, e dal tuo amico D'alfonso. 5) questo è quello che noi pensiamo, questa squadra ad oggi è composta anche da un sindaco e 3 consiglieri che si sono messi a disposizione della squadra per gli interessi dei cittadini e non come altri per i propri interessi, credo che per te sia difficile da capire, visto che sei stato abituato in un partito dove conta chi dice: IO SONO. mi dispiace, la Lega Abruzzo e altro.