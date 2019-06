La Protezione Civile Arcobaleno aderisce all’ANPAS

Dopo la costituzione del gruppo cinofilo e il potenziamento degli altri settori, la Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo ha aderito all’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) che nel corso del consiglio nazionale che si è svolto sabato 22 giugno a Firenze, dopo aver esaminato tutta la documentazione, ha dato il via libera all’ingresso del gruppo sansalvese.

L’ANPAS, nata nel 1904, conta alla data odierna oltre 1000 tra Pubbliche Assistenze e sezioni su tutto il territorio italiano. Tra i vari settori dell’ANPAS, una delle più grandi associazioni italiane, è presente anche la Protezione Civile che interviene su chiamata diretta del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Le Pubbliche assistenze ANPAS che operano nel settore Protezione Civile sono oltre 350 con circa 300 mezzi e 11mila volontari ai quali si aggiungono, in caso di grandi calamità, il personale del settore socio-sanitario e ambientale.

“E’ un altro tassello importante per la nostra associazione - afferma il presidente dell’Arcobaleno Nicola Di Sciascio - che però comporterà ancora più impegno da parte dei nostri volontari. Abbiamo aderito all’ANPAS dopo aver ‘sposato’ il loro rigoroso Codice Etico. Siamo certi che l’ingresso in ANPAS sarà utilissimo soprattutto dal punto di vista formativo per i nostri volontari che dovranno frequentare altri corsi perché la formazione e la conoscenza per il personale che opera a 360° in Protezione Civileed è chiamato ad aiutare i cittadini non conosce la parola fine”.

Intanto dal 1° luglio i volontari della Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo, opportunamente formati e qualificati sotto il coordinamento della Sala Operativa Regionale, saranno impegnati nell’indispensabile servizio di avvistamento e spegnimento di incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Abruzzo.