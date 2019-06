Incidente stradale in A14, perde la vita una bambina di 10 anni

Sulla A14 Bologna-Taranto tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione Pescara, si è resa necessaria la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al km 498, nel quale è rimasta coinvolta un'autovettura. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 1 km di coda. Purtroppo per una bambina di 10 anni non c'è stato nulla da fare. I genitori sono stati trasportati in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono giunti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale di Vasto Sud, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.