Segnaletica sbiadita, marciapiedi sporchi e altalene mancanti, Pd: “I disastri dell'amministrazione comunale"

In sede di presentazione del calendario delle manifestazioni estive la sindaca Magnacca e la sua maggioranza avevano sottolineato che in “un Comune come il nostro le risorse non vanno sprecate”.

Al netto che concordiamo in linea generale che le risorse non devono MAI essere sprecate in un Comune perché trattasi di soldi pubblici e che gli stessi devono essere sempre ponderati per il bene e la crescita della città, riteniamo che la segnaletica orizzontale (per intenderci le strisce bianche a terra sulle strade) fatta come è stata fatta siano risorse sprecate.

È impensabile e soprattutto irrispettoso per le tasche dei cittadini (a cui dicono tanto di tenere) che dopo mezz’ora dalla fine dei lavori le stesse erano già sbiadite. Tra una settimana e ancor peggio tra un mese la segnaletica orizzontale sarà già del tutto cancellata.

Invitiamo pertanto l’amministrazione comunale di centrodestra che tanto si vanta di ponderare bene le risorse del Comune di farlo veramente.

Ricordiamo che l'Art. 137 comma 1 del Codice della Strada recita: "Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; [...]".

Elevare lo standard qualitativo dei pochi interventi che effettuano in città è doveroso da parte dell’amministrazione comunale. Uno standard che negli ultimi otto anni è solo regredito.

Invitiamo inoltre l'amministrazione comunale a provvedere quanto prima allo spazzamento e alla pulizia dei marciapiedi del centro storico che dopo gli interventi in occasione del Santo Patrono (28 Aprile) sono stati abbandonati a se stessi. Sono sporchi!

La invitiamo infine a provvedere al ripristino dei giochi della Villa Comunale: mancano le altalene e quella dei disabili è rotta!