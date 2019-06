Amici di Poldo: "Grazie alla vostra generosità possiamo salvare molti randagi"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Un'altra bellissima serata passata insieme agli Amici Di Poldo in un locale di San Salvo Marina all insegna del buon cibo e della buona compagnia. Un gesto solidale per poter aiutare i cani e i gatti più sfortunati del nostro territorio.

Anche quest'anno i ragazzi di Amici Di Poldo sono riusciti con il loro lavoro di volontariato e i vostri aiuti a trovare famiglia a moltissimi dei cani abbandonati nel nostro paese e in quelli limitrofi.

Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato alla serata in particolare la Pasticceria Prestige Da Lino di Vasto (via Histoniense 3) per aver donato la torta agli ospiti della cena!