A fuoco una zona dell'area industriale di San Salvo in contrada Piana Sant'Angelo nei pressi dell'ecocentro. L'incendio di grosse dimensioni è scoppiato in serata e si sta propagando verso l'isola ecologica. I Vigili del Fuoco di Vasto hanno raggiunto il posto per domare le fiamme.

Notizia in aggiornamento