Piazzale Verrazzano, il Pd: “Impensabile il mercato settimanale accanto a un’isola ecologica”

Tra meno di una settimana piazzale Verrazzano ospiterà il mercato estivo. Al netto delle motivazioni dello spostamento (sul quale ci siamo già espressi), riteniamo che un mercato tri-settimanale (tutti i martedì, giovedì e sabato dal 1° luglio al 31 agosto) sito accanto a un’importante isola ecologica sia assolutamente indecoroso e irrispettoso nei confronti degli ambulanti e dei fruitori del mercato nonché presenza di mancanza di igiene e di tutela della salute pubblica.

Riteniamo che per quanto possano essere ben conferiti, i rifiuti sono pur sempre rifiuti. Odori e sporcizia saranno all'ordine del giorno.

Riteniamo inoltre che vedere durante lo svolgimento del mercato, residenti e turisti con le buste della spazzatura in mano, sia indecoroso. Così come indecoroso sarà lo "spettacolo" dell'immondizia buttata qua e là come spesso accade.

Consideriamo dunque tale scelta dell'amministrazione comunale di centrodestra, irrispettosa per gli ambulanti e per i fruitori. La invitiamo dunque a riflettere sulla reale e fattibile ubicazione del mercato estivo accanto ad un'importante isola ecologica.

Invitiamo inoltre l'amministrazione comunale a non sottovalutare una "vicenda" importante quale quella relativa al Civeta. Vicenda che non può passare inosservata.

Chiediamo pertanto all'amministrazione comunale e in particolare all'assessore all'Ambiente e politiche ambientali Giancarlo Lippis come gestirà il mercato estivo con i "rifiuti" qualora ci sarà uno stop totale o parziale del conferimento degli stessi.

A una settimana dall'inizio del mercato estivo chiediamo all'amministrazione comunale di riflettere su questi aspetti che riteniamo creeranno notevoli disagi agli ambulanti e ai suoi fruitori. Disagi che potranno intensificarsi qualora dovesse scoppiare "l'emergenza rifiuti".