Grande successo a Montenero per la mostra statica di veicoli storici

Ha raggiunto il suo scopo la mostra statica di veicoli storici che si è tenuta nella mattinata domenica 23 giugno a Montenero di Bisaccia.

Auto e moto d'epoca hanno attirato l'attenzione di curiosi e appassionati radunatisi in Piazza della Libertà per ammirare da vicino tanti veicoli ormai fuori produzione e, in alcuni casi, dei veri e propri pezzi da museo. I partecipanti, dopo aver sistemato le auto e le moto nei pressi della Villa Comunale, hanno visitato il centro storico di Montenero e, a seguire, hanno effettuato un giro in auto e moto per le strade del paese per poi recarsi in un locale della costa per il pranzo conviviale.

"Sono soddisfatto della partecipazione di pubblico - ha dichiarato l'assessore alla Cultura e al Turismo, Massimo Di Stefano - e sono grato all'associazione Vasto Veicoli Storici per aver scelto il nostro paese per l'allestimento di questa bella mostra. Ringrazio in particolar modo il presidente dell'associazione, Antonio Michele Palombo, il suo vice Adamo Di Pardo e gli altri membri, tra cui Marco D'Ercole, Pier Paolo Bolognese, Luigi Corvino, Giovanni Smargiassi, Marcello Di Carlo, Luigi Bevilacqua e Nicola Marraffino.

Data l'ottima riuscita della manifestazione, mi fa piacere annunciare che l'evento sarà replicato il prossimo 4 agosto".