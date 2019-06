Manifestazioni estive a Cupello, nel calendario "Tu si che vali" e i "Tiromancino"

Con qualche giorno di ritardo a causa delle Amministrative dello scorso maggio, ecco il calendario delle manifestazioni estive di Cupello.

“Malgrado il breve tempo a disposizione, a seguito dell’elezione del nostro neo Sindaco Graziana Di Florio”, spiega l’Assessore Stefano Di Francesco, “siamo riusciti a garantire un calendario ricco di eventi che, ancora una volta, è espressione della sinergia tra l’Amministrazione, le Associazioni locali e il Comitato Feste, come sempre caratterizzati da un forte spirito di collaborazione”. Tra gli eventi di carattere gastronomico, come la ormai rinomata “Sagra delle ‘Ndrocchie”, arrivata alla 30^ edizione, troviamo numerose manifestazioni all’insegna dell’arte, del teatro, della musica, dello sport e anche molteplici iniziative per i più piccoli, tutte contrassegnate da una forte impronta culturale. Per le celebrazioni del Santo Patrono, il 16 agosto, a seguito delle funzioni religiose, saranno ospiti della serata “I Camaleonti”, che si esibiranno in Piazza Garibaldi, la stessa dove avrà luogo la 5^ edizione di “Tu sì che vali”, il 18 e il 19 agosto. Ospiti d’eccezione dell’estate cupellese saranno i “Tiromancino”, che si esibiranno in un concerto gratuito l’11 agosto, in Piazza Garibaldi, per la quarta edizione di ORDINE ZERO. “Un grazie sincero”, continua l’Assessore Stefano Di Francesco, “a tutti quanti hanno, così celermente, voluto donarci il proprio impegno per un’altra estate degna di nota e per garantire, anche quest’anno, la possibilità ai Cupellesi di vivere a pieno la nostra Comunità.”