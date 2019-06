Nuovo asfalto e più illuminazione in piazzale Verrazzano, Lippis al Pd: “L’isola ecologica verrà spostata”

“Al Pd di San Salvo piace solo la presenza sulla stampa senza preoccuparsi di conoscere a fondo i problemi e le soluzioni adottate dall’Amministrazione comunale in materia ambientale e più in generale della vita amministrativa di questo comune. Capisco che pur di ritagliarsi uno spazio di visibilità debbano inventarsi di tutto e di più, ma così facendo collezionano solo brutte figure e vi dico perché”. Ad affermarlo l’assessore alla Manutenzione e Ambiente Giancarlo Lippis commentando il comunicato del Pd su piazzale Verrazzano dove per tre volte alla settimana sarà allestito il mercato estivo trasferito da via Magellano.

“La scelta di utilizzare piazzale Verrazzano – spiega Lippis – è stata condivisa dall’assessore Tonino Marcello con tutti gli ambulanti che hanno apprezzato questa nuova collocazione. Si procederà al nuovo asfalto, alla nuova illuminazione e alla sistemazione dell’intera area compreso lo spostamento dell’isola ecologica, per una decisione già concordata con gli amministratori condominiali delle palazzine che insistono in quella zona”.

“Voglio infine dare un suggerimento al Pd: la smetta di fare inutili e sciocchi commenti senza avere consapevolezza di cosa dire e di ciò che scrive. La nostra amministrazione ha a cuore la città e si impegna con tutte le energie e le risorse umane a disposizione per renderla più pulita rispettando l'ambiente” conclude l’assessore Lippis.