Mondiali di calcio femminili: le azzurre hanno già vinto

Stiamo scrivendo questo articolo subito dopo la vittoria della nazionale femminile di calcio negli ottavi di finale del Mondiale che si sta tenendo in Francia. Non sappiamo ancora come proseguirà il cammino delle ragazze tra cui c'è anche l'attaccante di Castelguidone Daniela Sabatino, ma possiamo dire che le azzurre hanno già vinto. A distanza di vent'anni dall'ultima partecipazione dall'ultimo mondiale di calcio femminile, le azzurre non potevano sapere quale accoglienza avrebbero potuto avere nella nostra nazione, un po' come i nuovi giocatori a volte non sanno di come saranno benvenuti su Roulette Geeks, ma indici di ascolti in TV e social dicono che si stanno trasformando in vere e proprie eroine nazionale.

Difficile dire se questo grande clamore possa rendere il calcio femminile in Italia diffuso come in altri paesi. Ad esempio negli Stati Uniti d'America si parla del 90% di ragazze che giocano a soccer (negli USA il football è un'altra cosa) ma di certo è cambiata notevolmente la percezione che in tanti hanno delle donne e ragazze alle prese con difesa a zona e fuorigioco.

Ovviamente questo Mondiale di Calcio femminile ci regala anche dei personaggi. Abbiamo già citato Daniele Sabatino per vicinanza geografica ma sono molte le ragazze al centro dei riflettori e dell'attenzione popolare. Impossibile ad esempio non citare Sara Gama, vuoi per la sua capigliatura, vuoi per la forte personalità. Una vera e propria "star" che ha indotto la Mattel a creare una versione di Barbie con le sue sembianze. Merita una citazione anche la bravissima Cristiana Girelli, vera e propria bomber della nazionale.

E poi non bisogna sottovalutare il ruolo dell'allenatrice delle azzurre, Milena Bertolini, che sta guidando in modo straordinario la sua nazionale. In ogni dichiarazione si sta dimostrando sempre puntuale e preparata. Non potrebbe essere altrimenti visto che assieme a Carolina Morace, antesignana del calcio femminile in Italia, è l'unica donna ad avere il patentino per allenare anche squadre di calcio maschili in Serie A. Dunque potenzialmente potremmo ritrovare la Bertolini allenare Cristiano Ronaldo alla Juventus, Lorenzo Insigne al Napoli, Gigio Donnarumma al Milan, Ciro Immobile alla Lazio o Samir Handanovic all'Inter tra i tanti esempi possibili.

Ed il calcio femminile ha fatto centro anche nel mondo dei videogiochi. Electronic Arts, la casa produttrice della famosa serie FIFA Football, da qualche anno ha inserito anche le nazionali femminili all'interno della serie campione di incassi. Nella prossima edizione, cioè Fifa 20, con la nuova modalità Volta Football, una sorta di calcio di strada, sarà possibile creare il proprio alter virtuale indifferentemente uomo o donna. Un altro piccolo segno di parità comunque importante soprattutto pensando alla diffusione del videogioco tra le generazioni più giovani.

Non ci rimane dunque che piazzarci davanti la TV e gridare "forza azzurre!" perché se comunque per il movimento calcistico femminile, queste ragazze hanno già vinto, oramai gli italiani ci hanno preso gusto e vorrebbero consolarsi nel migliore dei modi dalla mancata partecipazione ai Mondiali di Russia 2018 della nazionale maschile. Sarebbe davvero un miracolo italiano ma fin quando c'è speranza, perché smettere di sognare?