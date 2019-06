CCIA, Confartigianato: "Buon lavoro a Strever, pronti a collaborare"

"Auguri di buon lavoro a Gennaro Strever, cui vanno le congratulazioni per il prestigioso incarico. Siamo convinti che la nostra associazione possa collaborare proficuamente con l'ente camerale per migliorare le sorti dell'artigianato e delle micro e piccole imprese, cuore pulsante dell'economia locale. Come sempre, saremo aperti al confronto e a qualsiasi forma di collaborazione o iniziativa finalizzata al rilancio e allo sviluppo del territorio". Così il presidente di Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila, Francesco Angelozzi, dopo la nomina di Gennaro Strever a presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara.