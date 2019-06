Pulizia dei marciapiedi, Pd “Apprezziamo l’impegno dell’amministrazione comunale”

Apprezziamo favorevolmente l’impegno dell’Amministrazione Comunale di aver provveduto alla programmazione del lavaggio dei marciapiedi del centro storico e di altre due arterie della città. L’immagine e il decoro della città sono importanti e fondamentali.

Alla nostra città vogliamo bene e a chi ci accusa di fare sempre e solo polemiche, rispondiamo con serenità e determinazione che il ruolo che ci è stato assegnato – quello di opposizione (che abbiamo ben compreso ed accettato)– è un ruolo di controllo e segnalazione. Ed è quanto stiamo facendo.

E se ad una nostra segnalazione corrisponde un’azione da parte dell’Amministrazione Comunale ciò vuol dire che quanto sosteniamo ha riscontri oggettivi. Non siamo certo alla ricerca di elogi e applausi. Vogliamo solo il bene della nostra città. E a chiedercerlo sono anche i cittadini con i quali quotidianamente parliamo.

Ringraziamo pertanto l’Amministrazione Comunale di aver provveduto alla programmazione del lavaggio dei marciapidi. Ritenevamo grave la loro inadempienza e negligenza a riguardo.

Come opposizione è nostro dovere e nostra premura far sì che la maggioranza operi bene e mantenga sempre, come prioritario nel suo amministrare, il bene dei cittadini e il decoro e l’immagine della città. Le critiche e le offese - spesso dure e pesanti - che ci arrivano da più parti le acccettiamo, ma di certo non saranno queste a fermarci.

Conosciamo il rispetto delle Istituzioni - e delle Persone - ma riteniamo che il "Rispetto" debba essere reciproco. Ma non importa. Nonostante le offese noi andremo avanti con un unico obiettivo: il bene di San Salvo.