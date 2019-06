Francesco Moriero ospite dell’Inter Club San Salvo

Si va verso il pienone questa sera, per la presentazione del libro dell'ex calciatore dell'Inter della nazionale Francesco Moriero. Il campione, neo allenatore della Cavese, si intratterrà con gli amici dell'Inter Club San Salvo dalle ore 20:00 nei locali della Movida de la Noche di San Salvo Marina. Nel corso della serata presenterà il suo libro "Kekko passa la palla" e rimarrà a cena con i numerosi fans di Abruzzo e Molise. Moriero racconterà della sua carriera che vide come apice la vittoria della coppa Uefa con l'Inter di Ronaldo nell'anno che lo porterà a vestire la maglia azzurra ai mondiali di Francia del '98.

"Sarà una serata di festa" ci dice il presidente Virginio Di Pierro, "con la presentazione del libro, animazione, giochi, musica e il buon cibo della Movida".

Il gesto del lustrascarpe – dello Sciuscià – che lui ha inventato e messo in pratica per Ronaldo, Recoba e Vieri, è la testimonianza del vissuto di Moriero: le umili origini. Voleva giocare a pallone Kekko. Nessuno gli ha mai regalato nulla. E’ riuscito grazie alle doti naturali, ma anche alla costanza, alla forza di volontà, al carattere e ad un’educazione imparata prima in famiglia e poi attraverso i suoi maestri. Un esempio per i giovani di adesso.

Appuntamento da non mancare per i simpatizzanti nerazzurri per una serata in compagnia di un grande campione ma soprattutto una bella persona.