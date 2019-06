RDS Fun Race: tutti i dettagli per l’iscrizione online

Chiunque si iscriverà ON LINE a RDS FUN RACE • San Salvo Marina del 4 Agosto la quota di partecipazione sarà di 12€ e comprende:

• Tesseramento temporaneo ad OPES;

• Assicurazione RCT;

• Assistenza medica;

• Punto di ristoro all’arrivo (acqua);

• Intrattenimento e animazione;

• Pettorale;

• Race Kit (non previsto per i bambini tra i 0-11 anni)

• il Kit comprende Zainetto, T-shirt, gadget sponsor.

IL costo di iscrizione per i BAMBINI DA 0-11 anni è di 4€.

Clicca qui per iscriverti