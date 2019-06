Ritardi nei lavori, prorogata al 31 ottobre l'apertura della chiesa di San Nicola

Prorogata l'apertura della chiesa di San Nicola a San Salvo. Con ordinanza numero 11 del 28 giugno il sindaco Tiziana Magnacca, al fine di garantire la continuità dell'esercizio del culto, ha disposto la riapertura della chiesa al 31 ottobre 2019, con la prescrizione di eseguire i lavori necessari all'adeguamento sismico dell'immobile entro quella data. Il 30 gennaio scorso il parroco della chiesa don Beniamino Di Rienzo aveva presentato alla cittadinanza il progetto di “consolidamento statico, di ristrutturazione e di risanamento conservativo con ampliamento” della chiesa. In quell'occasione il parroco aveva annunciato che i lavori sarebbero partiti a primavera ma solo qualche settimana fa il progetto ha ottenuto il completo finanziamento da parte della CEI, facendo così slittare i lavori.

Al momento si è in attesa della attestazione di avvenuto deposito per la documentazione presentata ai fini del deposito presso l'ufficio sismico della Regione Abruzzo ed è stato invece ottenuto il certificato per avvenuto deposito da parte del medesimo ufficio per il progetto di ampliamento.