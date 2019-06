Il mercato estivo torna in via Magellano, Pd “Dove sono ora la sicurezza e la viabilità?”

Apprendiamo dalla stampa e prendiamo nota dell’ordinanza della Polizia Municipale pubblicata sull’albo pretorio che il mercato estivo a San Salvo Marina torna in via Magellano. Una decisione presa e che resterà in vigore - a detta dell'assessore alle Attività Produttive Tonino Marcello come appreso dalla stampa - fino a quando non verranno effettuati i lavori di messa in sicurezza della viabilità su piazzale Verrazzano.

Ma l'ordinanza parla chiaro: "Sospensione temporanea della circolazione stradale per il periodo compreso tra il 2 luglio e il 31 agosto [...]", e non fino al completamento dei lavori di messa in sicurezza della viabilità di piazzale Verrazzano.

Al netto di ciò ci chiediamo e chiediamo: Dove sono ora la sicurezza e la viabilità di via Magellano annunciate dal sindaco Tiziana Magnacca durante il Consiglio comunale dello scorso 20 Maggio?

Noi lo avevamo annunciato. I tempi tecnici per lo spostamento del mercato estivo erano stretti. Ci avevano smentito, ma ora sono loro stessi a smentirsi da soli.

Trova dunque conferma quello che da tempo sosteniamo: la mancanza di programmazione da parte dell’Amministrazione Comunale che dimostra nuovamente la sua incapacità amministrativa. Dopo otto anni alla guida della città la maggioranza non ha ancora ben compreso quali siano i tempi tecnici e burocratici della Pubblica Amministrazione.

Decidere a fine maggio, con una stagione estiva alle porte, lo spostamento di un mercato estivo da un’area all’altra la quale necessita di lavori di messa in sicurezza della viabilità senza avere la disponibilità economica immediata è segno di superficialità amministrativa.

L’assessore al Turismo e alle Attività Produttive Tonino Marcello spera, come apprendiamo ancora dalla stampa, che i lavori termineranno entro il 15 luglio. E se così non dovesse essere?

Chiediamo pertanto all'assessore alla Viabilità Giancarlo Lippis e all’assessore alla Sicurezza Urbana Fabio Raspa come intendono provvedere alla sicurezza e viabilità di via Magellano annunciata dal sindaco Tiziana Magnacca.

Ci auguriamo solo che questa non sia la solita e silenziosa “lotta interna” tra l’assessore Tonino Marcello e l’assessore Giancarlo Lippis. Riteniamo che le “lotte interne” non facciano bene alla città come a non far bene sono le inefficienze e le incapacità amministrative della maggioranza di centrodestra.