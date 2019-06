Un uomo rischia di annegare a San Salvo Marina, interviene l'elicottero del 118

Domenica che rischia di finire in tragedia per un uomo che stamane aveva deciso di fare il bagno nella zona dello stabilimento Mirage di San Salvo Marina. Sembrerebbe essere stato colto da un improvviso malore e avrebbe bevuto molta acqua.

Immediata la macchina dei soccorsi che ha visto Guardia Costiera, Carabinieri, e 118 impegnati per diversi minuti nelle operazioni di soccorso e di primo intervento. L'uomo verserebbe in condizioni di coma e sarebbe stato intubato in attesa di essere trasferito presso l'Ospedale di Chieti

Sul posto anche i Vigili Urbani che hanno coordinato l'atterraggio dell'elicottero e chiuso temporaneamente al traffico il lungomare sansalvese.