Velo Club rinnova l'appuntamento verso l'Isola del Gran Sasso per onorare San Gabriele

Una quindicina di ciclisti sansalvesi appartenenti al Velo Club,oggi 30/06/2019 sono partiti questa mattina alla volta di Isola Del Gran Sasso per raggiungere il santuario di San Gabriele dell'Addolorata. Nemmeno il caldo di oggi ha fermato i ciclisti che anche quet'anno hanno ripetuto come ormai da tradizione ,il lungo percorso per onorare il Santo,al raggiungimento del luogo visita al Santo per poi far rientro in tarda serata a San Salvo