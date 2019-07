Tutti i giorni dalle ore 20.00 alle 6.00, a partire da oggi lunedì 1 luglio e fino al 1 settembre, è istituita la zona pedonale a San Salvo Marina in via Vespucci, nel tratto compreso tra via Magellano e via Berlinguer, con il divieto di circolazione per tutti gli autoveicoli. Sarà consentito il transito dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci fino alle ore 20.00.