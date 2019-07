L’Arcivescovo Bruno Forte consultore della Commissione per i rapporti con l’Ebraismo

Il Santo Padre Francescoha nominato Consultori della Commissione per i Rapporti Religiosi con l’Ebraismogli Ecc.mi Monsignori: Bruno FORTE, Arcivescovo di Chieti-Vasto, Edward Bernard SCHARFENBERGER, Vescovo di Albany (Stati Uniti d’America); i Rev.di Padri: Louis-Marie COUDRAY, O.S.B. Oliv., Direttore dell’Ufficio delle Relazioni con l’Ebraismo della Conferenza Episcopale Francese (Francia), Etienne Emmanuel VETÖ, C.C.N. (Francia), Direttore del Centro Cardinal Beaper gli Studi Giudaici presso la Pontificia Università Gregoriana; la Rev.da Suor Maria NEUBRAND, M.C., Docente di Esegesi del Nuovo Testamento presso la Facoltà di Teologia dell’Università di Paderborn (Rep. Federale di Germania); l’Ill.ma Prof.ssa Verena LENZEN (Rep. Federale di Germania), Direttrice dell’Istituto per le Ricerche Ebraico-Cristiane dell’Università svizzera di Lucerna.