Al via a San Salvo Marina la colonia estiva per bambini da 6 a 12 anni

Da ieri mattina ha preso il via la colonia estiva a San Salvo Marina per i bambini dai 6 ai 12 anni, dal lunedì al venerdì in questo mese di luglio.

L’Amministrazione comunale ha previsto uno turno di due settimane (dal 1 al 12 luglio e dal 15 al 26 luglio) o un turno intero (dal 1 al 26 luglio) avendo anche la possibilità di scegliere un orario ridotto (dalle ore 8.00 alle ore 13.00) o il tempo pieno dalle ore 8.00 alle ore 16.30.