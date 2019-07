Problemi al sito dell'Inps, Ital Uil: "Guasto nazionale, auspichiamo una soluzione rapida"

Assegni per i nuclei familiari, Naspi, inoltro delle pensioni: da qualche giorno è diventato praticamente impossibile realizzare operazioni come queste per via di un problema tecnico che rende il sito dell’Inps particolarmente lento, a volte addirittura inaccessibile. Lo rendono noto il patronato Ital e la Uil Abruzzo: “Purtroppo – spiegano – si tratta di un problema nazionale che sta fortemente rallentando operazioni che vengono svolte più volte al giorno dai nostri patronati dislocati in tutta la regione. E questo, come ovvio, si riversa sull’utenza, chiamata a tempi di attesa particolarmente snervanti. Abbiamo interpellato l’Inps più volte, ma ad oggi il problema permane. Il nostro invito all’utenza è di avere un supplemento di pazienza: purtroppo il disservizio non dipende da noi. A nostra volta, cercheremo con professionalità e attenzione di rendere le operazioni ai nostri sportelli le più agevoli possibile per quanto questo possa dipendere da noi. Auspichiamo una soluzione rapida di questo problema, nell’interesse dell’utenza e della collettività”.